Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7098
  • 7,3458
  • 362.046
  • 96113.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Özge Özpirinçci telefonunu yanlışlıkla çöpe attı

Özge Özpirinçci telefonunu yanlışlıkla çöpe attı

Özge Özpirinçci telefonunu yanlışlıkla çöpe attı

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Özpirinçci bu kez telefonunu yanlışlıkla çöpe attığını söyledi.

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün evde yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından anlattı.

Cep telefonunu yanlışlıkla çöpe attığını söyleyen Özpirinçci, "Bir süre bulamadım. Burak'tan (Yamantürk) kendimi çaldırdım ve kutunun içinden ses gelmeye başladı. O kadar dezenfekte ettim, umarım bozulmaz" dedi.


Maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşılayan amca

Maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşılayan amca

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu bitkinin yağı zihin açıyor, vücudu ayağa kaldırıyor

Amerika'dan kan donduran korona virüs fotoğraflar! Cesetler üst üste gömülüyor