Özge Özpirinçci telefonunu yanlışlıkla çöpe attı

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün evde yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından anlattı.

Cep telefonunu yanlışlıkla çöpe attığını söyleyen Özpirinçci, "Bir süre bulamadım. Burak'tan (Yamantürk) kendimi çaldırdım ve kutunun içinden ses gelmeye başladı. O kadar dezenfekte ettim, umarım bozulmaz" dedi.