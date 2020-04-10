Özge Özpirinçci telefonunu yanlışlıkla çöpe attı
Koronavirüs salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Özpirinçci bu kez telefonunu yanlışlıkla çöpe attığını söyledi.
Tüm dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün evde yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından anlattı.
Cep telefonunu yanlışlıkla çöpe attığını söyleyen Özpirinçci, "Bir süre bulamadım. Burak'tan (Yamantürk) kendimi çaldırdım ve kutunun içinden ses gelmeye başladı. O kadar dezenfekte ettim, umarım bozulmaz" dedi.