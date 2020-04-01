Özge Özpirinçci hediye değil, bağış istedi

Sokağa çıkmanın kısıtlandığı bugünlerde sevdiklerinden hediye istemeyen Özpirinçci, sevenlerinden otizimli çocukların eğitimine katkıda bulunmalarını belirtti. Oyuncu “Okulların kapalı olduğu bu dönemde otizmli çocukların tek tedavileri olan yoğun, özel ve sürekli eğitimlerine online platformlarda da devam edebilmeleri için desteğinize ihtiyaçları var” dedi.

