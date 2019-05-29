Özge Özpirinççi Hadise'nin başlattığı sıfır makyaj akımına uydu

Özge Özpirinççi takipçileri ile en doğal halini paylaştı. Ünlü oyuncunun saçındaki beyazları gizlememesi dikkat çekti. Paylaşımına "Gözümde azıcık rimel var, onun dışında makyajsızım! Saçımın beyazları çıktı ve set bittiği için boyamayacağım (olley) Çünkü kendimi seviyorum" notunu düştü.