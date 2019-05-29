29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:19
Özge Özpirinççi Hadise'nin başlattığı sıfır makyaj akımına uydu
Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi'den dikkat çeken "doğallık" paylaşımı... Oyuncunun saçındaki beyazlar takipçilerinin dikkatini çekti.
Özge Özpirinççi takipçileri ile en doğal halini paylaştı. Ünlü oyuncunun saçındaki beyazları gizlememesi dikkat çekti. Paylaşımına "Gözümde azıcık rimel var, onun dışında makyajsızım! Saçımın beyazları çıktı ve set bittiği için boyamayacağım (olley) Çünkü kendimi seviyorum" notunu düştü.