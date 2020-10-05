Özge Özpirinçci doğallığın dibine vurdu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönen oyuncunun, Menajerimi Ara dizisinin 8. bölümünde konuk oyuncu olacağı da öğrenildi. Özge Özpirinçci, sadece ekranda değil, sosyal medyada da izleyenlerin ilgiyle takip ettiği bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

Özpirinçci, paylaşımlarıyla takipçilerini kimi zaman eğlendiriyor, kimi zaman bilgilendiriyor, kimi zaman da keyifli içerikleriyle renk katıyor.

Son yaptığı paylaşımda ise adeta ‘doğallığın dibine vurmuş!’ dedirtti. Zira, elindeki narı soymadan kabuğuyla yemeye çalışıyordu. Oyuncu, esprili bir üslupla yaptığı paylaşım sonrası o narı gerçekten kabuğuyla yedi mi bilinmez.

İşte o paylaşım;

Belki vitamini kabugunda ve yillarca yanlis yedik?! (nar emojisi yok!)