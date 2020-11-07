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  • Özge Özder'i annelik heyecan sardı! Ünlü dostlarına haberi böyle verdi
07 Kasım 2020 Cumartesi 11:53 | Son Güncelleme:

Özge Özder'i annelik heyecan sardı! Ünlü dostlarına haberi böyle verdi

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran oyuncu Özge Özder, hamilelik haberlerine sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ü bebek heyecanı sardı. Özge Özder’in beş aylık hamile olduğu, çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi. Birlikte yaptıkları düetler ve sosyal medya paylaşımları ile çok sevilen çift bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirdiler.

ÜNLÜ ARKADAŞLARININ TEPKİLERİNİ YAYINLADILAR

Özge Özder’in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda ünlü dostları da yer aldı. Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyor.

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