01 Haziran 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na: Nice yollara, nice yıllara...
Oyuncu Özge Gürel, meslektaş sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Gürel, paylaşımına "Nice yollara, nice yıllara" notunu düştü.
Özge Gürel ile 4 yıldır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, dün 33 yaşına bastı. Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gürel, paylaşımına şu notu düştü:
"...Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl, diyorum, seni de öyle. ... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim, diyorum, yanında, o sabahları eğilip öpüyor denizi.' Birhan Keskin... Nice yollara, nice yıllara..."