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  3. Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na: Nice yollara, nice yıllara...
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:41 | Son Güncelleme:

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na: Nice yollara, nice yıllara...

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na: Nice yollara, nice yıllara...

Oyuncu Özge Gürel, meslektaş sevgilisi Serkan Çayoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Gürel, paylaşımına "Nice yollara, nice yıllara" notunu düştü.

Özge Gürel ile 4 yıldır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, dün 33 yaşına bastı. Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Gürel, paylaşımına şu notu düştü:

"...Ben, hayatı delice sevdiysem nasıl, diyorum, seni de öyle. ... Kendi çukurunu bulmuş deniz gibiyim, diyorum, yanında, o sabahları eğilip öpüyor denizi.' Birhan Keskin... Nice yollara, nice yıllara..."


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