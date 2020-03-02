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Özge Gürel yeni projesini açıkladı!

Özge Gürel yeni projesini açıkladı!

Son olarak 'Muhteşem İkili' dizisinde rol alan, bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Özge Gürel yeni projesini açıkladı.

Rol aldığı dizilerle İtalya ve İspanya gibi ülkelerde de çok ünlü olan Özge Gürel, "Annem"in ardından yeni bir filmde daha rol aldı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gürel, "Küçük Hanımefendi", "Böyle Bitmesin" dizileri ile  "Meryem" ve "Kız Kardeşim Mommo" gibi ödüllü filmlere imza atan yönetmen Atalay Taşdiken'in yeni filminde rol aldı. Aynı zamanda senaryoya da imza atan Taşdiken'in Kars'ta çektiği "Kar Kırmızı" filminde Mehmet Usta başrol oynuyor. Özge Gürel, filmde Yusuf karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın eşi Tazegül karakterini canlandırıyor.


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