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  3. Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu karantinaya mola verdi

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu karantinaya mola verdi

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu karantinaya mola verdi

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan ünlülerden Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Arabada fotoğraf paylaşan ikilinin pozu olay oldu.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, 2015’te ‘Kiraz Mevsimi’ dizisinde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu ilişkileriyle beğeni toplayan çift, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini birlikte geçiriyor. Son olarak dışarı çıkan ikili, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

'ONUNLA KÜÇÜK ÇILGINLIKLAR YAPIN'

Instagram hesabından arabanın içinde maskeli olarak fotoğraf paylaşan Gürel,  paylaşımına "Onunla küçük çılgınlıklar yapın" notunu düştü.


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