02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00
'Özel hayatımızı gizli yaşıyoruz'
TRT 1’de ekrana gelen 'Vuslat' dizisinde rol alan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile evlilikleriyle göz önünde olmak istemediklerini söyledi.
Boş vakitlerini aileleriyle ya da gezerek değerlendirdiklerini anlatan Doğulu, "Mesleğimizden dolayı ekran önündeyiz ama özel hayatımızla göz önünde olmak zorunda değiliz. O yüzden bilinçli bir şekilde geri planda durduğumuz doğrudur. Ama bu demek değil ki, tepkiliyiz. O da olması gerektiği gibi oluyor. Ama gitmeyi tercih ettiğimiz yerlerde basınla karşılaşmıyoruz" dedi.