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  3. Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu

15 ay evli kalan ve bir oğulları olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor. Mahkemeye başvuran Özcan Deniz'in boşanma dilekçesinde eşinin annelik görevlerini yerine getirmediğini iddia ettiği ortaya çıkmıştı. Son iddia nafaka miktarı ile ilgili...

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük eşi Feyza Aktan'a karşı boşanma davası açmıştı. Eşi Feyza Aktan'ın oğullarına karşı annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Deniz, eşinin kendisine, ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ileri sürmüştü. 1 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Deniz'in eşine Zekeriyaköy’de kendi evine yakın bir villa satın alacağı belirtiliyordu.

NAFAKA İDDİASI

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Özcan Deniz anlaşma gereği Feyza Aktan'a iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecek.

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