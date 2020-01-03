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  3. Özcan Deniz'in ehliyetsiz otomobil kullanan ve aşırı hız yapan yeğeninin cezası belli oldu!

Özcan Deniz'in ehliyetsiz otomobil kullanan ve aşırı hız yapan yeğeninin cezası belli oldu!

Özcan Deniz'in ehliyetsiz otomobil kullanan ve aşırı hız yapan yeğeninin cezası belli oldu!

Özcan Deniz’in yeğeni ehliyetsiz otomobil kullandığı ve otobanda 250 km. hız yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu. Cezası belli olan yeğen D.D.’ye adli kontrol geldi. 16 yaşındaki haylaz genç, artık haftanın üç günü karakola gidip imza verecek.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.


Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu
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