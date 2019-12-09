Kadın hayranları için önlem! Özcan Deniz'e VIP koruma
Katıldığı gecelerde kadınların ilgisinden zor anlar yaşayan oyuncu Özcan Deniz, kendisine özel bir koruma tuttu.
Recep ASLAN
Gittiği her yerde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özcan Deniz, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttu. 15 aylık eşi Feyza Aktan’dan geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Deniz, Değer Otizm Derneği adına Pera’da düzenlenen etkinliğe katıldı. Sanatçıyı kadın hayranları ablukaya aldı. Gecenin bitiminde alandan çıkmaya hazırlanan Deniz’in etrafını bir anda sevenleri sardı. O anda devreye koruması girdi.