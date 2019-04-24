Özcan Deniz yeni kararını açıkladı!
‘İstanbullu Gelin’ dizisinin oyuncuları ve set ekibi, önceki akşam Maslak Esnaf’ta düzenlenen veda gecesinde bir araya geldi. 31 Mayıs’ta final yapacak olan dizi için veda gecesi düzenleyen ekip, gece boyunca eğlendi.
Dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz, veda gecesine eşi Feyza Aktan ile el ele katıldı. Son dönemde ayrılacakları konuşulan çift böylece bu iddiaları çürütmüş oldu.
Bir süre setlere ara vereceğini belirten Deniz, “Çok yorulduk. Artık bir dahaki işlere… Çocuğumuzu büyüteceğiz. Bu sene Kuzey (Oğlu) ile geçecek.” dedi.
Kaynak: Snobmagazin