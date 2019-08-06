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  3. Kavga yurtdışında alevlendi 

Kavga yurtdışında alevlendi 

Kavga yurtdışında alevlendi 

Boşanmalarına rağmen Bodrum’da tatilde olan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın ayrılık nedenleri ortaya çıktı.

2. Sayfa programında yer alan bilgiye göre çift yurtdışı tatillerinde büyük kavgaya tutuşmuş ve yaşanan inatlaşma sonucu ‘Boşanalım’ demişler. Feyza Aktan sonrasında geri adım atsa da Özcan Deniz geri adım atmamış ve çift boşanmış. Kısa süre önce bir markanın yatak reklamında rol alan Özcan Deniz eğer boşanmasıydı reklamda eşiyle rol alacaktı. Feyza Aktan bu reklam filminden 500 bin TL kazanacaktı. 

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