Özcan Deniz 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! İlk set karesi de geldi

Yeni dizi ‘Seni Çok Bekledim' gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor. Başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Tutkulu bir aşk hikayesinin herkesi ekran başına kilitleyeceği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan’da tamamlanan çekimlerin ardından İstanbul’a gelen ‘Seni Çok Bekledim’ ekibi, kamera karşısına geçerek kayda girdi.

TUTKULU BİR AŞK HİKAYESİNİ ANLATACAK

Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir ’karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.



Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

Setten ilk kare ise dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz’den geldi.