Özcan Deniz ile Feyza Aktan sonunda evleri ayırdı! Yeni villasının kirası dudak uçuklattı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp evden ayrıldı. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Özcan Deniz, yan sitede aylık 20 bin TL'ye villa kiraladı.

HAZİRAN'DA BOŞANMIŞLARDI

Öte yandan Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz Mart 2018'de nikah masasına oturmuş ve Haziran 2019'da boşanmıştı.