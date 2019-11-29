Özcan Deniz ile Feyza Aktan ayrılığının kara kedisi Meryem Uzerli mi?

Geçen Haziran'da boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın, oyuncu Meryem Uzerli yüzünden ayrıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Aktan, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde ünlü sanatçıyla başrolü paylaşan Meryem Uzerli'yi kıskandı.

KARA KEDİ UZERLİ Mİ?

Takvim'in haberine göre o dönem 4 aylık hamile olan Aktan, Deniz'in Uzerli ile filmdeki ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Buna izin vermeyince Aktan'la tartışan Deniz'in "Feyza, hamile olduğu için hassas. Onu, bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum" dediği öne sürülmüştü. Konuşulanlara göre Aktan'ın kıskançlığı öyle bir boyuta ulaştı ki genç kadın, Uzerli'nin Deniz'e attığı dostane mesajlarla bile çileden çıktı.

YENİDEN AYRILDILAR!

Hatta bir diğer iddiaya göre sanatçı, Aktan'ın Meryem Uzerli takıntısını boşanma dilekçesine dahi taşıdı. Boşanmadan bir ay sonra Deniz'le barışan Aktan, sanatçının yeni projesinde Uzerli ile çalışmak istediğini öğrenince yine kriz çıkardı. Deniz de yeniden ayrılık kararı aldı.

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