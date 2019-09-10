Ozan Güven ve Yüsra Geyik aşk mı yaşıyor? El ele yakalandılar!

"Arka Sokaklar" dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in, Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddia edildi. "Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik; Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı. Konuyla ilgili taraflardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.