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  3. Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi

Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi

Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi

2008’de vefat eden ve dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın’a 35. yaş günü sürprizi…

Recep ASLAN

Lüks yaşamı ve paylaşımlarıyla takip edilen Yalçın’a eşi Ozan Baran, Raffles Otel’de görkemli bir parti düzenledi. Mekanı lüks bir arabaya eşdeğer para ödeyerek kapatan işadamı, eşine aldığı hediyeyle  de ‘yok artık’ dedirtti. Baran, AgustaWestland marka helikopter aldı. Lüks uçak, Miami’deki hangarda Yalçın’ı bekliyor.

Pastanın ön kısmında helikopter figürü yer aldı.      


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Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi
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