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  3. Ozan Baran, Süreyya Yalçı'nın aldığı TIR'la kaza yaptı

Ozan Baran, Süreyya Yalçı'nın aldığı TIR'la kaza yaptı

Ozan Baran, Süreyya Yalçı'nın aldığı TIR'la kaza yaptı

İş adamı Ozan Baran, sosyetik güzel Süreyya Yalçın’ın kendisine hediye ettiği TIR’la kaza yaptı. Süreyya Yalçın'ın doğum günü hediyesi olarak aldığı TIR'la kaza yapan Ozan Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı. Lüks harcamalarıyla bilinen ikoncan, 25 metre uzunluğunda, el yapımı TIR aldı. Ancak Ozan Bey, önceki gün TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.

Aracın son halini Instagram'dan paylaşan Süreyya Yalçın, fotoğrafın her köşesine nazar boncuğu bıraktı.


 

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