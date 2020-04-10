Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor

Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü.

Hazırlanan dilekçede şöyle denildi: “Davalı ‘Başka erkeklere gitsem beni el üstünde tutarlar. Sen de erkek misin’ diyerek eşini aşağılamıştır. ‘Seni uykunda öldüreceğim’ diyerek ölümle tehdit etmiştir.” Mahkeme, Koysal’ın 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi.

“ÇOCUK YAPMA KARARI ALMIŞKEN”

Karşı boşanma davası açan Yağmur Sevgi Koysal ise iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü. Dilekçesinde yer verilen ifadeler şaşırttı.

“Yağmur Sevgi Koysal, çocuk yapma kararı aldıkları hafta eşinin boşanma davası açtığını öğrenmiştir. Koysal, davalı tarafından defalarca habersiz terk edilmiştir. Anıl Yüksel son olarak eşine fiziksel şiddet uygulamıştır. Koysal, aile birliğini ayakta tutabilmek için saçlarını süpürge etmiştir. 100 bin lira tazminat ve aylık 2 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mahkemeden korunma istiyoruz.”

Anıl Yüksel hakkında da 3 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi.