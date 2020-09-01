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  3. Oyuncu Seray Kaya paylaşımıyla korkuttu! Hastalığını açıkladı
01 Eylül 2020 Salı 14:08 | Son Güncelleme:

Oyuncu Seray Kaya paylaşımıyla korkuttu! Hastalığını açıkladı

Oyuncu Seray Kaya paylaşımıyla korkuttu! Hastalığını açıkladı

Son olarak Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Boyunluk taktığı görülen Kaya, hastalığının sebebini açıkladı.

Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerinin ilgiyle takip ettiği oyuncu, son olarak boynundaki boyunlukla dikkat çekti. Hayranlarını korkutan Kaya, hastalığının sebebini de açıkladı.

Seray Kaya yaptığı paylaşıma, "Beni bir sal vertigo" mesajını not düştü. Kaya'nın bu mesajından sonra vertigo hastalığı ise merak konusu oldu.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.

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