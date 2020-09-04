Oyuncu Kayra Şenocak'ın son hali şaşkına çevirdi! 40 kilo verdi

1998 yılında Alişan'la birlikte oynadığı 'Aynalı Tahir' dizisindeki 'Bilal' karakteriyle tanıdığımız Kayra Şenocak, son yıllarda aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. 42 yaşındaki oyuncu, her gün düzenli spor yaparak ve beslenme düzenini tamamen değiştirerek şaşkına çevirecek değişim yaşadı. 1,5 yılda 40 kilo veren Şenocak'ın son hali görenleri şoke etti.

İŞTE KAYRA ŞENOCAK'IN SON HALİ

KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

Kayra Şenocak, 25 Haziran 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Karadenizlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.



Kayra Şenocak, 1998yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz'ın yazdığı veAlişan, Erkan Petekkaya,Yeşim Büber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide, 'Bilal' rolünü canlandıran Kayra Şenocak, geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi.

Kayra Şenocak, 1999 yılında Show TV'de yayınlanan "Şans Kapıyı Çalınca" isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu.

2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan "Yağmurdan Sonra" dizide "İbrahim" karakterini canlandırırken Seçil Mutlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Sefa Zengin ile birlikte rol aldı.

2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan "Kapıda Biri mi Var" adlı programı nişanlısı Ebru Karanfilci ile beraber sundu.

2008-2009 yılları arasında Dolu Dizgin Yıllar, 2008 yılında başrollerini Buket Dereoğlu ile paylaştığı Pulsar adlı dizide Orhan Bilgiç karakterine hayat vermiştir. 2014 yılında vizyona giren Abbas`ın Melekleri adlı sinema filminde oynamıştır.

2012 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" adlı klibinde oynadı.