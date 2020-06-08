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  3. Oyuncu Esra Akkaya'nın büyük hatası! Aynı maskeyi kullanınca sağlığından oldu
08 Haziran 2020 Pazartesi 17:40 | Son Güncelleme:

Oyuncu Esra Akkaya'nın büyük hatası! Aynı maskeyi kullanınca sağlığından oldu

Oyuncu Esra Akkaya'nın büyük hatası! Aynı maskeyi kullanınca sağlığından oldu

İngiltere'de yaşayan Esra Akkaya, corona virüs yüzünden uçuşlar iptal edilmeden kısa süre önce annesi ve oğlu ile birlikte Türkiye'ye dönmüştü. Bodrum'daki evinden dışarı çıkmayan Akkaya, aynı maskeyi birden fazla kullandığı için gözyaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

Esra Akkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından korunmak adına oğlu Can Alex ve annesiyle birlikte kendisini evinde izole ediyor. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu, zaman zaman takipçileriyle dertleşiyor. Tek kullanımlık maskeyi birden fazla kullandığını itiraf eden Akkaya, bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu açıkladı.

"AYNI MASKEYİ DEFALARCA KULLANDIM"

Takipçilerini benzer hataya düşmemeleri konusunda uyaran Esra Akkaya, şöyle konuştu: "Bir süredir yoktum, göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey, maske hastalığıymış. 'Aman' diyeyim, dikkat edin. Ben aynı maskeyi defalarca kullandım, itiraf ediyorum. Siz yapmayın, çünkü çok ciddi riskleri var. Yani burundan o göz yaşı yoluna doğru bir sürü bakteri gidebiliyor. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Hala daha tam iyileşemedim ama artık enfeksiyonu geçti, gözümün şişi indi. Yani demem o ki; dikkatli olun."

"CİDDİ RİSKLERİ DE VAR"

"Ben maske takmam gereken bir yere, alışverişe bile gitmemeye çalışıyorum. Çok az gidiyorum. Aslında denize girmek belki çok iyi gelecek bir şey bu aşamada, ama galiba plajda da maske takılıyormuş o yüzden hiç denemedim."

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