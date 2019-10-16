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  3. Ünlü oyuncu Çağkan Çulha ve İpek Ertuğral evlendi!

Ünlü oyuncu Çağkan Çulha ve İpek Ertuğral evlendi!

Ünlü oyuncu Çağkan Çulha ve İpek Ertuğral evlendi!

33 yaşındaki ünlü oyuncu Çağkan Çulha, avukat İpek Ertuğral ile dünyaevine girdi.

İki ay önce nişanlanan Çağkan Çulha-İpek Ertuğral çiftinin cumartesi günü gerçekleşen nikah törenine yakın çevresi ve dostları katıldı.

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İpek Ertuğral, nikah töreni sonrası düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ertuğral fotoğraflara, "Yazsam neler yazarım ama sadece omzunda olsun başım ve hepsi içimde kalsın istiyorum. İki senede nelerle mutlu olduk, nelerle mücadele ettik, neler başardık, nasıl sevdik, neler hissettik, çoktan nasıl güzel bir aile olmayı öğrendik" notunu düştü.

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