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  3. 19 Nisan Oyna Kazan ipucu joker kodu: Oyna Kazan editör kıyağı nedir? (21:30)

19 Nisan Oyna Kazan ipucu joker kodu: Oyna Kazan editör kıyağı nedir? (21:30)

19 Nisan Oyna Kazan ipucu joker kodu: Oyna Kazan editör kıyağı nedir" (21:30)

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı araştırılıyor. 19 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Yoğun ilgi gören Oyna Kazan’da yapılan açıklamada, “En bilge kral kim? Rise Of Kingdoms’ın sponsorluğundaki büyük yarışma bu akşam 21:30’da!” denildi. 21.30 yarışmasında 1 kişi 5000 TL, 10 kişi 250 TL, 100 kişi 25 TL, 1000 kişi 10 TL ve 6000 kişi 5 TL kazanacak. 19 Nisan editör kıyağı ve kopya ile igili detaylar haberimizde sizlerle.

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Oyna Kazan ipucu sorusu editör kıyağı merak ediliyor. 19 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Bugünün video sorusu Anıtkabir’den geldi. Soruda, “Arkamda görmüş olduğunu Anıtkabir’de 63 yıl görev yapmış Türk Bayrağı direği kim tarafından Anıtkabir’e hediye edilmiştir?” denildi. 21.30 yarışmasında 1 kişi 5000 TL, 10 kişi 250 TL, 100 kişi 25 TL, 1000 kişi 10 TL ve 6000 kişi 5 TL kazanacak. 19 Nisan editör kıyağının yanıtı ve kopyanın cevabı haberimizde yer alıyor.

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