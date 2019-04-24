Oyna Kazan ipucu ve joker kodu 24 Nisan yarışmacı için araştırılıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni ipuçları yayınlanıyor. Bu soruların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Oyna Kazan’da birden fazla kopya veriliyor. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile yarışmaya devam etme olanağı sağlıyor. 24 Nisan’da yarışmacı sorusu olarak, “Oyna Kazan ipucu sorusu editörün kıyağı nedir? 24 Nisan Oyna Kazan ipucu joker kodu nedir?” denildi.