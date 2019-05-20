Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 20 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu yayında

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı yoğun ilgi görüyor. 20 Mayıs Oyna Kazan ipucu nedir? Sanal yarışmacalar yeni dönemde oldukça popüler. Bu yarışmalar içerisinde yer alan Oyna Kazan’da her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile elenmeden bir sonraki soruya geçme olanağı sağlıyor. 20 Mayıs'ta ipucu olarak, "Kral Mezarları nerededir?" sorusu soruldu. İşte cevabı...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU YAYINDA MI?

SORU: Kral Mezarları nerededir?

CEVAP: DALYAN-MUĞLA

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Oyna Kazan editör kıyağı açıklanınca haberimize eklenecektir.