Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Nisan Oyna Kazan editörün kıyağı nedir? Sevilen yarışmada heyecan giderek artıyor. Yayınlanan kopyalar yarışmacılara büyük kolaylık sağlıyor. Kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar ve yarışma heyecanına devam ediyorlar. 26 Nisan’da yapılan açıklamada, “Bu akşam 18:00’de 11. soruda karşında bu soru olacak! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!” denildi ve “Eski Türk zeka olan bu oyun 48 taşla oynanmaktadır. Amacı en çok taşı hazinemize toplamaktır. Bu oyunun ismi nedir?” sorusu soruldu.