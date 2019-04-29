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  3. Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 29 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 29 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir" 29 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında mı"

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Oyna Kazan ipucu ve joker kodu nedir? Sevilen bilgi yarışmasında heyecan devam ediyor. Yarışmacılar yayınlanan kopyaları yakından takip ediyorlar. Bu kopyalar yarışmada soruluyor ve yanıtları öğrenenler kolayca yarışmaya devam ediyor. 29 Nisan’da, “Mustafa Kemal Atatük’ün bir zamanlar müfredata konulmasını istediği Beyaz Zambaklar Ülkesi hangi ülkeyi anlatmaktadır?” denildi.

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı mı? Yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 29 Nisan’da, “Mustafa Kemal Atatük’ün bir zamanlar müfredata konulmasını istediği Beyaz Zambaklar Ülkesi hangi ülkeyi anlatmaktadır?” denildi. Ayrıca 19:00 ve 21:30 yarışmaları için editör kıyakları yayınlandı. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

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