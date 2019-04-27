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  3. Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 27 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında

Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 27 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında

Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir" 27 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu yayında

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editördün kıyağı araştırılıyor. Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopya sorularının yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar ve yarışmaya devam ediyorlar. 27 Nisan’da 19:00 ve 21:30 yarışmaları için ipuçları yayınlandı. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı araştırılıyor. Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen bilgi yarışması her gün yayınlanıyor. Yarışmacılar elenmeden yarışmanın sonuna kadar gitmeye çalışıyorlar. Bu yarışta kopyalar ve joker kodu yarışmacılara yardımcı oluyor. 27 Nisan’da 19:00 ve 21:30 yarışmaları için ipuçları yayınlandı. İpucu için ise yapılan açıklamada, “Mert ve sevimli köpeğinin size bir sorusu var! Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!” denildi. Tüm cevaplar haberimizde sizlerle.

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