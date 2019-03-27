Oyna Kazan 27 Mart kopyası: Afife Tiyatro Ödüllerini ilk kimler kazandı Oyna Kazan ipucu

Oyna Kazan ipucu sorusu merak ediliyor. Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir? Yarışmada 27 Mart’ta ipucu olarak, “Tünaydın kopyası Dünya Tiyatrolar Günü’nden! Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın ödülünü ilk kim kazanmıştı acaba?” sorusu soruldu. Afife Tiyatro Ödülleri, tiyatro sahnesine çıkan ilk Türk kadın oyuncu Afife Jale anısına İstanbul'da 1996-1997 tiyatro sezonundan beri her yıl verilen sanat ödülleridir.

OYNA KAZAN İPUCU

SORU: Tünaydın kopyası Dünya Tiyatrolar Günü’nden! Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın ödülünü ilk kim kazanmıştı acaba?

CEVAP: Nedret Güvenç (Eskimeyen Oyun) ilk kazanan isimdir.

OYNA KAZAN NEDİR?

Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play'de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması Hadi'ye rakip olarak çıktı.

Onedio'nun canlı mobil bilgi yarışması Oyna Kazan yayın hayatına başladı. Kuruş kuruş değil, binlerce lira kazanın sloganıyla Hadi'ye rakip olan Onedio canlı mobil bilgi yarışması resmen App Store ve Google Play'de satışa sunuldu.

OYNA KAZAN UYGULAMASINDAN NASIL PARA KAZANILIR?

Oyna Kazan'da soru sayısı olmadan yarışılabilecek. Elendikten sonra 1000 kişiden itibaren herkesin para kazanacağı uygulamada paralar sürekli artıyor. Son 1000'e girdiğiniz az kazanmaya başlayacağınız uygulama 250 ve 500 kalırsanız geliriniz daha çok artıyor.

Tüm elemeler gerçekleştikten sonra Kazandıran Sorular'a geçilerek para kazandırmaya başlıyor. Birinci olan şu an için 1000 TL ödül alıyor. İlk 10 ve İlk 50'ye giren herkese para ödülü var. 1000 TL ve 100.000 TL arasında ödüllü soruların da sorulacağı Oyna Kazan uygulaması şu anda popüler olma yolunda ilerliyor.

Oyun oynayarak para kazandıran uygulama 2019 yılında daha da artacak gibi görülüyor.

Oyna Kazan Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para dağıtıyor.