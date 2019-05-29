Oyna Kazan 29 Mayıs Çarşamba ipucu sorusu: Kırık minare hangi ilimizdedir?

Oyna Kazan 29 Mayıs Çarşamba günü ipucu sorusu yayınlandı. Her gün yayınlanan ipucu sorusu sayesinde akşam oynanacak yarışmada bir soru bilme şansı kolaylaşıyor. Biz de sizin için bu sorunun cevabını yayınlıyoruz. Oyna Kazan 29 Mayıs için yayınlanan ipucu sorusu: Kırık minare hangi ilimizdedir? Ayrıca editörün kıyağı ile bir soru daha yayınlanıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı ise: En fazla sadrazam ataması yapan Osmanlı padişahı kimdir?

İşte 29 Mayıs Çarşamba Oyna Kazan ipucu ve editörün cevabı...