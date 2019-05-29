29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:15 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:15
Oyna Kazan 29 Mayıs Çarşamba ipucu sorusu: Kırık minare hangi ilimizdedir?
29 Mayıs Çarşamba Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı. Her gün binlerce kişinin katıldığı eğlenceli yarışma programı Oyna Kazan ipucu sorusu yarışma severler tarafından aratılıyor. 29 Mayıs ipucu sorusu da Oyna Kazan Instagram sayfası üzerinden yayınlandı. 29 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu: Kırık minare hangi ilimizdedir? İpucu sorusu haricinde editörün kıyağı da yayınlandı! 29 Mayıs Editörün kıyağı sorusu: En fazla sadrazam ataması yapan Osmanlı padişahı kimdir? İşte Oyna Kazan ipucu cevabı ve editörün kıyağı...
Oyna Kazan 29 Mayıs Çarşamba günü ipucu sorusu yayınlandı. Her gün yayınlanan ipucu sorusu sayesinde akşam oynanacak yarışmada bir soru bilme şansı kolaylaşıyor. Biz de sizin için bu sorunun cevabını yayınlıyoruz. Oyna Kazan 29 Mayıs için yayınlanan ipucu sorusu: Kırık minare hangi ilimizdedir? Ayrıca editörün kıyağı ile bir soru daha yayınlanıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı ise: En fazla sadrazam ataması yapan Osmanlı padişahı kimdir?
İşte 29 Mayıs Çarşamba Oyna Kazan ipucu ve editörün cevabı...