Oyna Kazan 14 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Her gün saat 19:00 ve 21:30’da oynanan canlı bilgi yarışması Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kazandırdığı binlerce liralık ödülleri ve jokerleri ile oynayanları kendine hayran bırakan canlı bilgi yarışması Oyna Kazan için ipucu sorusu araştırmaları yapılıyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor.

OYNA KAZAN 14 HAZİRAN İPUCU SORUSU

İpucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

14 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.