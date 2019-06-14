Oyna Kazan 14 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı
Oyna Kazan bilgi yarışmasında heyecan devam ediyor. Oyna Kazan 14 Haziran ipucu sorusu belli oldu mu? sorusu bireyler tarafından araştırılıyor. Her gün olduğu gibi bugün de bir ipucu sorusu ve editörün kıyağı sorusu var. Yarışma başlamadan önce 2 soru bilme hakkını garanti altına almak isteyen yarışmacılar Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağını merak ediyorlar. Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı haberimizde
Her gün saat 19:00 ve 21:30’da oynanan canlı bilgi yarışması Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kazandırdığı binlerce liralık ödülleri ve jokerleri ile oynayanları kendine hayran bırakan canlı bilgi yarışması Oyna Kazan için ipucu sorusu araştırmaları yapılıyor. Sunuculuğunu İbrahim Selim'in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor.
OYNA KAZAN 14 HAZİRAN İPUCU SORUSU
İpucu sorusu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
14 Haziran editörün kıyağı yayınlandı! Haberin devamından ulaşabilirsiniz.