Oyna Kazan 10 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı! Göbeklitepe hangi ilimizdedir?

Oyna Kazan 10 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı soruları araştırılıyor. 10 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu: Göbeklitepe hangi ilimizdedir? Her gün binlerce liralık para kazandıran, eğlenceli ve eğitici yarışma programı Oyna Kazan, sosyal medya hesabından bir ipucu sorusu paylaşıyor. Bunun haricinde bir de editörün kıyağı sorusu var. Yarışma başlamadan önce iki sorunun cevabını öğrenip, büyük avantaj sağlamak isteyen vatandaşlar Oyna Kazan ipucu sorusunu araştırıyor. Peki, Göbeklitepe hangi ilimizdedir?

CEVAP: Göbeklitepe Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunur.