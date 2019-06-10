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10 Haziran 2019 Pazartesi 19:26 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:26

Oyna Kazan 10 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı! Göbeklitepe hangi ilimizdedir?

Oyna Kazan 10 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı! Göbeklitepe hangi ilimizdedir"

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Oyna Kazan 10 Haziran Pazartesi ipucu sorusu: Güzel ülkemiz, güzel tarihimiz. Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe hangi ilimizdeydi acaba? Oyna Kazan Instagram hesabındadan paylaşılan bu sorunun cevabı yarışmayı severler tarafından araştırılıyor. Oyna Kazan, mobil platform üzerinden canlı olarak binlerce kişinin aynı anda yarıştığı bir yarışmadır. Amaç, sorulara doğru cevap verip sona kalmak ve para ödülünü kazanmaktır. Bugün için ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Göbeklitepe hangi ilimizdedir? İşte yanıtı…

Oyna Kazan 10 Haziran ipucu sorusu ve editörün kıyağı soruları araştırılıyor. 10 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu: Göbeklitepe hangi ilimizdedir? Her gün binlerce liralık para kazandıran, eğlenceli ve eğitici yarışma programı Oyna Kazan, sosyal medya hesabından bir ipucu sorusu paylaşıyor. Bunun haricinde bir de editörün kıyağı sorusu var. Yarışma başlamadan önce iki sorunun cevabını öğrenip, büyük avantaj sağlamak isteyen vatandaşlar Oyna Kazan ipucu sorusunu araştırıyor. Peki, Göbeklitepe hangi ilimizdedir?

CEVAP: Göbeklitepe Şanlıurfa'nın 15 kilometre kuzeydoğusunda bulunur. 

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