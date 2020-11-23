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  • Otomobili olay olmuştu... Şevval Sam anne yadigarını yeniliyor!
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:19 | Son Güncelleme:

Otomobili olay olmuştu... Şevval Sam anne yadigarını yeniliyor!

Otomobili olay olmuştu... Şevval Sam anne yadigarını yeniliyor!

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam, “Anne yadigârı” dediği 1991 model BMW marka otomobilini restore etme kararı aldı.

Şevval Sam, daha önce trafikte kullanırken görüntülendiği 1991 model BMW 320İ klasik otomobilinin annesi Leman Sam’dan yadigâr olduğunu söylemiş, “Onun kendisine aldığı ilk araç, artık ben kullanıyorum” demişti.

Hürriyet'in haberine göre Borusan Oto, aracı restore etmek için Şevval Sam’la görüştü ve ünlü sanatçıdan olumlu yanıt aldı. Firma, otomobili yenileyerek Sam’a geri verecek.

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