Oscar'da ilk beşe gireceğiz

Altın Ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun yeni filmi ‘Bağlılık Aslı’, Oscar aday adayı oldu. Kübra Kip ve Ece Yüksel’in oynadığı filmle ilgili konuşan ünlü yönetmen, filmi için iddialı açıklamalarda bulundu. Kaplanoğlu, “Daha önce 2010’da Bal ile Oscar deneyimim oldu. O dönemki yabancı Oscar kurulunun yöneticisi ‘Bal’ın ilk beşe çok yaklaştığını söylemişti. Belki bu sefer bir sonuç alırız. Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk beşe girmiş olacak. Bütün ekip olarak bu konuda hem ortak yapımcımız, hem Kültür Bakanlığı hem de yurtdışındaki dağıtım şirketleri ve tanıtım şirketleriyle koordine bir şekilde çalışıyoruz. Bununla birlikte 7 aylık bir bebekle (Almina Kavcı) çalışmak, beraber olmak da benzersiz bir deneyimdi benim için” açıklamasını yaptı.

Elimde çok fazla hikaye var

Elinde çok fazla hikayesi olduğunu anlatan Kaplanoğlu, “Günümüz insanının çelişkileri, dışıyla içinin barışık olmaması, bana hikaye yazdırdı. Senaryosunu yazdığım ondan fazla öykü var. Hepsini çekmek isterim” dedi.