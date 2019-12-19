Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9396
  • 6,6157
  • 281.396
  • 110792
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Bodrum'da köpek saldırısına uğradı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Bodrum'da köpek saldırısına uğradı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre Bodrum'da köpek saldırısına uğradı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'in, geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'in, geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün Nişantaşı’nda görülen ve doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Sevim Emre, Bodrum'da yaşadığı talihsiz olayı bu şekilde anlattı. "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün de doktor kontrolü için geldim" dedi.


Burcu Esmersoy Berrak Tüzünataç'tan özür diledi!
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'dan bebek müjdesi!
Gökçe Bahadır Serenay Sarıkaya'ya rakip oldu
Gamze Özçelik'ten sel mağdurlarına ev
Ozan Baran'dan Süreyya Yalçın'a yeni yaş helikopter hediyesi

Kuruluş Osman´da Peygamber Efendimize naat sahnesi geceye damgasını vurdu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Avrupa Birliğinin en güçlü ordusu hangi ülkenin?