Orhan Gencebay: Mahkeme devam ediyor, daha kötüsü de olabilirdi

Taksicinin saldırısına uğrayarak bıçakla yaralanan oğlu Gökhan Gencebay hakkında konuşan Orhan Gencebay, "Çok şükür Gökhan’ın durumu iyi. Daha kötüsü de olabilirdi. Mahkeme devam ediyor. Kanunlar ne gerektiriyorsa yapılacaktır, ben eminim" şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da sözlerine ekleyen Orhan Gencebay, "Şu sıralar nota yazıyorum. İnşallah yaz aylarına yetiştireceğim" dedi.

"ORHAN'IN BESTESİNİ OKUYORUM"

Sevim Emre de bir albüm müjdesi vererek, "Stüdyoya girdim. Orhan’ın sıfır bestesini okuyorum. Yakında single çıkaracağım" açıklamasını yaptı.

(Habertürk)