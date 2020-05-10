Önce çarptı sonra kaçtı

Recep ASLAN



Oyuncu Burak Deniz, Arnavutköy sahil yolunda kaza yaptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada oyuncu, yeni aldığı otomobiliyle seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Oyuncu ve motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerini gören Deniz, arabasına binerek kaçmaya çalıştı. Oyuncu Kuruçeşme’de ışıklarda polis ekipleri tarafından yakalandı. Deniz, burada yapılan alkol testinde 1,77 promil alkollü çıktı. Arnavutköy Polis Merkezi’ne getirilen oyuncunun ehliyetine 6 ay el konularak bin 228 TL para cezası kesildi.