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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:49 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:56

Ömür Gedik'ten aldatılma iddialarına yanıt

Ömür Gedik'ten aldatılma iddialarına yanıt

Kısa süreli bir ayrılığın ardından tekrar birlikte olan Ömür Gedik ve Ferhat Göçer çifti, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir balıkçıda akşam yemeği yedi. Gedik "Evden ayrıldığım doğru. Kafamı dinleme sürecindeyim, aldatılma yok." dedi.

Yoğun iş temposundan dolayı çok fazla vakit bulamadıklarını söyleyen Ferhat Göçer, "Yaz sezonu ve bayram yaklaşıyor. İkimiz de bu sürede çok fazla mesai harcıyoruz. Böyle zamanları değerlendirmek için akşam yemeğine geldik" dedi.

"ALDATILMA YOK"

11 yıldır yaşadıkları aşkla adlarından söz ettiren Ferhat Göçer-Ömür Gedik çifti, yaklaşık 3 ay önce ayrılık kararı almıştı. Gedik, ayrılık sonrası, "Evden ayrıldığım doğru. Kafamı dinleme sürecindeyim, aldatılma yok. Kendi aramızda çözemediğimiz sorular var" açıklamasını yapmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda ise barışmıştı.

"EVLENMEKTEN KORKUYORUM"

Göçer, geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda, "Şu anki yaşam şeklimizden ikimizin de şikâyeti yok. 3 kere evlenip boşanmış biri olarak evlilikle ilgili korkularım var. Sanırım bende bazı hatalar var" açıklamasını yapmıştı.

(Habertürk)

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