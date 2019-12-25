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  3. Oktay Kaynarca, Naz Elmas'ın düğününe neden katılmadığını açıkladı

Oktay Kaynarca, Naz Elmas'ın düğününe neden katılmadığını açıkladı

Oktay Kaynarca, Naz Elmas'ın düğününe neden katılmadığını açıkladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kaynarca, rol arkadaşı Naz Elmas'ın düğününe neden katılmadığını da açıkladı.

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi dün akşam TT olunca ortalık karıştı. Oktay Kaynarca, bir mekan çıkışı kendisini bekleyen magazin muhabirlerine “TT oldu haberiniz var sandım onunla ilgili konuşacağız sandım ama yok sınıfta kaldınız” diyerek ayar verdi. Ancak yine de o çok merak edilen soruyu yanıtlamadan da edemedi.

Aynı dizide oynadığı rol arkadaşı Naz Elmas’ın geçtiğimiz günlerde düğününe katılmayan Oktay Kaynarca aralarının açıldığı ve bu yüzden gitmediği iddiaları için "Çekimdeydim o yüzden gitmedim, çiçeğim de oradaydı görmediniz.” dedi.


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