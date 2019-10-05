Oktay Kaynarca o yoruma ateş püskürdü! 'Hadsiz, terbiyesiz'

Oktay Kaynarca, cenaze töreninden bir gün sonra da Selçuk Yöntem ile fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına bir takipçisi, "Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz" mesajını düşerek eleştiride bulundu.

ÇOK SERT YANIT!

Bu eleştiri üzerine sinirlenen Oktay Kaynarca, şu sözlerle takipçisine yanıt verdi: "Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası birkaç kişiye cevaben... Oku dangalak! Oku ki 'her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları' linç etme, saldırma, başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren! Hatta kafana sok! Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp, sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak... Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde, git bir iş bul..."