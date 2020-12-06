Oktay Kaynarca "EDHO ne zaman final yapacak?" sorusuna yanıt verdi

Yayınlandığı ilk sezondan bu yana büyük bir hayran kitlesine sahip olan EDHO salı akşamları Atv’de izleyici karşısına çıkıyor. 6 sezondur çizgisini koruyan ve her sezon yeni oyuncuları kadrosuna dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın final tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. EDHO’nun Hızır’ı Oktay Kaynarca dizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Tv100’a konuşan Oktay Kaynarca kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. EDHO’nun 10 sezon olacağı iddialarına açıklık getiren Kaynarca, bunu bilemediğini, yapımcının ve senaristlerin inisiyatifinde bir konu olduğunu vurguladı.

"15 SEZON DA DEVAM EDEBİLİR"

Kaynarca, “Ben cevap veremem ona ama olabilir, 15 sezon da devam edebilir. Herkesin yolculuğu bir yere kadardır. 15 sezon devam eden diziler yok mu, var. Karşılığı var ki devam ediyor. Durup dururken kendi kendine devam etmiyor. Bir karşılığı varsa, seyirci tarafından da ilgi görüyorsa olabilir” diye konuştu.

Bu dizideki role çakılı kalmak gibi bir durumunun da olmadığının altını çizen oyuncu, aynı senaristlerin, yapımcının farklı bir dizi projesi de yapabileceğine değindi.

Usta oyuncu, “Başka projeler de olabilir, başka işler de olabilir, aynı yapımcıların, aynı senaristlerin yapmak istediklerini başka bir şeyler olabilir” diyerek de dizinin ömrü konusunda şu aşamada bir kararın bulunmadığının da altını çizdi.

Nurgül Yeşilçay ile geçen yıl düşündükleri tiyatro yapma fikrinde neden geri adım attıklarına da açıklama getiren Kaynarca, kendisinin vakit konusunda Yeşilçay’ı zorlayacağını ve daha uygun zamanlarda yapmalarının daha iyi olacağını söylediğini sözlerine ekledi.