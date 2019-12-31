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  3. Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'un yılbaşı rotası Amsterdam

Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'un yılbaşı rotası Amsterdam

Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'un yılbaşı rotası Amsterdam

Beşiktaş'ta top koşturan Oğuzhan Özyakup ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yılbaşı tatili için Amsterdam’a uçtu. Hollanda’daki ailelerini de ziyaret eden çift, şehirde gözlerden uzak aşk tazeledi.

Aşkları evlilik yolunda ilerleyen oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Hollanda'nın yolunu tuttu. Yeni yıl tatili için Hollanda'da yaşayan ailelerini ziyaret eden ünlü çift, 2020'ye de birlikte girecek. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan güzel oyuncu ile ünlü futbolcu, şu sıralar Amsterdam'da aşk tazeliyor. İlişkilerinin başladığı günden beri sosyal medyada birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ikili, Amsterdam tatilinde de kural bozmadı.

27 yaşındaki futbolcu, bu yaz Pamuk ile nikah masasına oturmayı planıyor.

SEVGİLİDEN KOALA HEDİYESİ

Kanallarıyla meşhur şehirde baş başa gezintiye çıkan Pamuk ile Özyakup'un yurt dışı kaçamağı ise arkadaşlarının yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Gittikleri lunaparkta aşkı Oğuzhan Özyakup'un kendisi için kazandığı peluş koala ile poz veren 28 yaşındaki oyuncunun mutluluğu ise yüzüne yansımıştı. (Takvim)


Yılbaşı için rota Amsterdam
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