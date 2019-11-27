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  3. Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'den açıklama! 'Beni evime bıraktı'

Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'den açıklama! 'Beni evime bıraktı'

Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddia edilen Demet Özdemir'den açıklama! 'Beni evime bıraktı'

Erkenci Kuş dizisi final yaptıktan sonra Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Demet Özdemir'in, son olarak Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Özdemir'den iddialara yanıt geldi.

Önceki gün Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlenirken görüntülenmişti. İkili, eğlendikleri mekanın çıkışında ayrı ayrı araçlarla ayrılmıştı fakat, Özdemir yolda taksiden inerek Koç’un aracına binmişti. Yaşanan bu olaydan sonra aşk iddiaları magazin gündemini sallarken, ilk açıklama Demet Özdemir’den geldi.

'BENİ EVİME BIRAKTI'

Demet Özdemir konuyla ilgili olarak, "O benim arkadaşım. Tabii ki de görüşeceğiz. Beni evime bıraktı." dedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri kafaları karıştırdı.


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