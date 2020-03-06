Öğretmen dizisi tekrarı bu akşam var mı? Öğretmen dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

FOX Tv'nin yeni dizisi Öğretmen, ilk bölümü Çarşamba günü seyircisi ile buluştu. İlk bölümden reytinglerde başarı elde eden dizi Öğretmen izleyenleri adeta ekrana kilitledi. izinin tekrar bölümleri de merak konusu oldu. Öğrencilerine ve herkese insalık dersi vermek isteyen Akif Hoca'nın hikayesini anlatan Öğretmen'in ilk bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler "Öğretmen dizisi tekrar bölümleri ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yanıtı haberimizde..

ÖĞRETMEN DİZİSİ TEKRARI BU AKŞAM VAR MI?

Öğretmen dizisi tekrar bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin tekrarı saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında olacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

FOX Tv'nin haftalık yayın akışı planlamasına göre, Öğretmen dizisinin tekrarı Pazar günü saat 00:15'te alt yazılı olarak yayınlanacak. Tekrar bölümlerin önümüzdeki hafta hangi günler yayınlanacağı ise Pazartesi günü belli olacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…

Akif Öğretmen; herkese büyük bir ders verecektir…