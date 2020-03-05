'Öğretmen' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu! İlker Kaleli'ye olay yorumlar

Bir süredir merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan dizinin başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimler paylaştı. Dizideki olaylar zincirini çözmeye çalışan izleyiciler, diziyi ilk bölümden Twitter'da trend yaptı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU



Kusursuz bir planla bir sınıf öğrencisini rehin alan Akif öğretmenin (İlker Kaleli) performansı akıllara La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncusu Profesör'ü getirdi. Akif öğretmen, hayata geçirdiği planı, öz güveni, kendinden emin duruşu ve tarzı ile Profesör'e benzetilince Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...