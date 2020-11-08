Öğretmen dizisi 8. yeni bölümde neler olacak? Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öğretmen 9. bölüm fragmanı, son bölümün ardından heyecanla bekleniyor. İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu gibi oyuncular dizinin başrollerinde yer alıyor. Geçen hafta İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle yayınlanmayan, Öğretmen bu akşam 8. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Peki, Merve Girgin'in senaryosunu yazdığı Öğretmen 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öğretmen 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

Bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir.

Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?