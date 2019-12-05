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Ödül gecesinde şıklık yarışı

Ödül gecesinde şıklık yarışı

Magazin dünyasının stil sahibi kadınları Elle Style Awards töreninde şıklıklarıyla yarıştı.

Recep ASLAN

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Serenay Sarıkaya, Aybüke Pusat, Tanem Sivar ve Aslı Bekiroğlu gibi sevilen isimler, giydikleri iddialı kıyafetleriyle kırmızı halıda dikkat çekti.

Şu sıralar ‘Mucize Doktor’ dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Taner Ölmez, geceye oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile katıldı. Çift böylelikle ilk kez el ele kamera karşısında poz verdi. 


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